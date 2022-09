BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 12:22 Uhr 3,0 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 228.859 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,11 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,98 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021.

Am 28.09.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.09.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

