BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 3,54 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,51 EUR ein. Bei 3,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.108 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 21,33 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,87 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.02.2023 vorlegen.

