BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Nachmittag zu

Um 29.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 3,80 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,77 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.651 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,51 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,16 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.09.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 28.09.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie freundlich: Borussia Dortmund stellt Chefscout Pilawa frei - 1860 will Dortmund 'heißen Tanz' bieten

BVB-Aktie fester: Tumor-OP bei Haller offenbar erfolgreich verlaufen

BVB-Aktie freundlich: BVB-Start erschwert - Watzke erklärt Bayern zu Topfavoriten

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: VI Images via Getty Images