BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 3,51 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,51 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.359 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2021 bei 4,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei einem Wert von 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Der Umsatz wurde auf 94,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 24.02.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Bildquellen: VI Images via Getty Images