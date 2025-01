BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 3,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 3,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.573 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 34,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,47 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 107,33 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.02.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,205 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Tullberg auch in Heidenheim auf BVB-Bank - Aktie verliert

BVB-Aktie grün: BVB-Bosse treffen sich offenbar mit Trainer-Kandidat Kovac - Trennung von Mislintat möglich

BVB-Aktie in Grün: BVB und Neapel angeblich kurz vor Einigung zu Adeyemi-Wechsel