BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,78 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 09:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 3,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,78 EUR aus. Bei 3,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 251 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 4,68 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154,40 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,88 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,170 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

