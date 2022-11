BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die BYD-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 23,76 EUR. Bei 23,84 EUR erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,71 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.655 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 29,46 Prozent Luft nach unten.

BYD gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,97 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 117.080,60 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54.306,96 CNY umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,47 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com