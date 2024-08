BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich BYD

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 27,97 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 2,2 Prozent auf 27,97 USD. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 27,30 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 28,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.788 BYD-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 35,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 22,07 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 3,41 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,37 CNY aus.

Am 29.04.2024 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,71 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,11 Prozent auf 133,60 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,10 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.08.2024 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 01.09.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2024 12,16 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

