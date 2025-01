BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 33,42 USD.

Die BYD-Aktie konnte um 15:44 Uhr im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 33,42 USD. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 33,81 USD. Mit einem Wert von 33,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 1.807 BYD-Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 42,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 21,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,77 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,41 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,71 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 30.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,35 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 214,39 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 172,00 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BYD am 26.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2024 13,09 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

