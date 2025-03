BYD Aktie News: BYD mit herben Abschlägen am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,2 Prozent auf 44,48 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 7,2 Prozent auf 44,48 USD. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 44,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.908 BYD-Aktien.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,91 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 47,50 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,74 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 3,41 HKD aus.

Am 30.10.2024 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 4,35 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 3,87 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 214,39 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,00 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von BYD rechnen Experten am 31.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 13,52 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

Trump-Zollankündigung lastet auf China-Aktien: BYD-, Alibaba- & Xiaomi-Aktie tiefrot

Tesla-Aktie: Auslieferungen dürften auf Niveau fallen, das seit über zwei Jahren nicht erreicht wurde