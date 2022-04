BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Dienstagmittag fester

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,8 Prozent auf 29,21 EUR zu. Die BYD-Aktie legte bis auf 29,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,69 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 41.219 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 23.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 25,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2021 Kursverluste bis auf 14,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 51,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.04.2022 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 51,58 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 70,95 Milliarden CNY umsetzen können.

Am 25.04.2022 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,10 CNY je BYD-Aktie.

