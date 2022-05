BYD Aktie News: BYD tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 05.05.2022 16:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 4,2 Prozent auf 28,03 EUR. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 28,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 12.617 BYD-Aktien.

Am 23.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,74 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,71 Prozent. Bei 14,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 98,58 Prozent.

Am 27.04.2022 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66.825,19 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.08.2022 terminiert.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,13 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

