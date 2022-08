BYD Aktie News: BYD am Vormittag auf rotem Terrain

Die BYD-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 36,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 36,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,23 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 11.468 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,81 EUR) erklomm das Papier am 07.07.2022. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 12,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,35 EUR fiel das Papier am 15.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 98,88 Prozent wieder erreichen.

Am 28.04.2022 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 0,08 CNY je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 66.825,19 CNY im Vergleich zu 40.991,87 CNY im Vorjahresquartal.

Die BYD-Bilanz für Q2 2022 wird am 30.08.2022 erwartet.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,98 CNY je Aktie.

