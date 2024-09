BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 30,40 USD.

Um 15:43 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 30,40 USD. Bei 30,43 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 6.831 Stück.

Am 13.09.2023 markierte das Papier bei 32,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 7,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Abschläge von 28,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,41 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,21 CNY ausgeschüttet werden.

BYD veröffentlichte am 28.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,37 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,62 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 186,78 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 153,59 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,54 CNY fest.

