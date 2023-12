BYD Aktie News: BYD am Freitagvormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BYD gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,3 Prozent auf 27,53 USD.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 27,53 USD zu. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 27,78 USD. Mit einem Wert von 27,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 145.988 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,27 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 24,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 23,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 13,13 Prozent wieder erreichen.

Am 30.10.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,97 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 162.150,70 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117.080,60 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,49 CNY je BYD-Aktie.

