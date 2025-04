BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,3 Prozent auf 44,80 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 44,80 USD. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 45,12 USD. Mit einem Wert von 44,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 33.641 BYD-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,60 USD) erklomm das Papier am 25.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.04.2024 (24,46 USD). Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 83,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,97 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,87 CNY aus.

Am 24.03.2025 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,59 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,23 HKD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 291,44 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 52,16 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 23.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2025 18,48 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

