BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich BYD

Die Aktie von BYD zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,3 Prozent auf 47,25 USD.

Das Papier von BYD legte um 15:50 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,3 Prozent auf 47,25 USD. Bei 47,96 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 47,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.917 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,60 USD an. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 13,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,46 USD. Dieser Wert wurde am 25.04.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 93,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,97 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,90 CNY aus.

Am 24.03.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 5,59 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 3,23 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 191,54 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 291,44 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 23.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2025 18,49 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie auf dem Weg zur Spitze? Gewinnsprung und starkes Wachstum setzen Tesla unter Druck

BYD-Aktie: Buffetts Strategie geht auf - Tesla kämpft mit Absatzrückgang

Asiatische Börsen auf fragilem Erholungskurs - Tokio letztlich deutlich fester