BYD Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD

Die BYD-Aktie wies um 12.07.2022 16:22:01 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 10,7 Prozent auf 34,50 EUR abwärts. Die BYD-Aktie sank bis auf 34,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 191.121 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 41,81 EUR erreichte der Titel am 07.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 17,49 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2022 auf bis zu 18,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 87,98 Prozent Luft nach unten.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY erwirtschaftet worden. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66.825,19 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden waren.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 30.08.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2022 2,65 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Erneute Softwareprobleme bei S&P 500 notiertem Aktienunternehmen: Tesla muss weltweit wohl 60.000 Autos zurückrufen

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD investiert in Halbleiterhersteller

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com