BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 27,42 USD abwärts.

Die BYD-Aktie notierte um 15:43 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 27,42 USD. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 26,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,50 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.620 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2023 markierte das Papier bei 33,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,92 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Mit einem Kursverlust von 20,50 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,39 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 3,41 HKD aus.

BYD ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,63 HKD je Aktie generiert. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,60 Mrd. HKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,10 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 01.09.2025.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,32 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Doch keine Tesla-Gigafactory in Mexiko? Pläne auf Eis gelegt - wegen Donald Trump

NIO, Geely, Xpeng & Co. : Chinesische EV-Hersteller investieren mehr Geld in Forschung als Tesla

Uber setzt auf BYD-Elektroautos - Uber-Aktie fester