BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die BYD-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 28,43 EUR. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 28,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,40 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 6.075 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 41,81 EUR erreichte der Titel am 07.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 32,01 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,35 EUR am 15.03.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 54,90 Prozent wieder erreichen.

Am 28.04.2022 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,28 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie eingefahren. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66.825,19 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 02.11.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,28 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

