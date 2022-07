BYD Aktie News: BYD am Mittwochvormittag im Minus

Das Papier von BYD gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 13.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 34,25 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 33,55 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,60 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.939 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 41,81 EUR erreichte der Titel am 07.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,08 Prozent. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 86,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 27.04.2022 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 66.825,19 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.991,87 CNY in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.08.2022 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 2,65 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

