BYD Aktie News: BYD gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von BYD zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 26,63 USD zu.

Die Aktie notierte um 22:20 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 26,63 USD zu. Die BYD-Aktie legte bis auf 27,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 26,56 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.673 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,20 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,69 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,26 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.10.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,58 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,97 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 117.080,60 CNY umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 10,49 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

