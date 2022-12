BYD Aktie News: BYD am Mittag fester

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 25,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 25,20 EUR. Bei 25,10 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.575 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,81 EUR erreichte der Titel am 07.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 40,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Abschläge von 36,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,97 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 115,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 54.306,96 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 117.080,60 CNY ausgewiesen.

Am 28.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com