BYD Aktie News: BYD zündet am Nachmittag Kursrakete

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 48,64 USD nach oben.

Um 15:51 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 6,4 Prozent auf 48,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 50,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 50,00 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 12.271 Aktien.

Am 25.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,25 Prozent hinzugewinnen. Am 25.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,46 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,71 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,97 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,81 CNY.

BYD ließ sich am 24.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,59 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 3,23 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 291,44 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 191,54 Mrd. HKD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 25.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BYD.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 18,43 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

