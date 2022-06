BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die BYD-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 23.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 4,2 Prozent auf 37,52 EUR. Die BYD-Aktie legte bis auf 37,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,70 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.182 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 38,23 EUR markierte der Titel am 10.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,84 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,35 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 104,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 27.04.2022 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,28 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 66.825,19 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 40.991,87 CNY eingefahren.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 31.08.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,22 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com