BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 32,25 USD nach oben.

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 32,25 USD. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 32,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.053 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 32,76 USD erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,58 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,40 Prozent.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2023 mit 3,41 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,26 CNY je Aktie ausschütten.

BYD ließ sich am 28.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,37 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 2,62 HKD je Aktie erwirtschaftet. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186,78 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 153,59 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,59 CNY je BYD-Aktie.

