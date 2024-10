BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 37,06 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:51 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 37,06 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 38,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 38,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 16.234 Stück.

Bei 42,00 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 13,34 Prozent Luft nach oben. Bei 21,80 USD erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,41 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,30 CNY.

Am 28.08.2024 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,37 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,62 HKD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 186,78 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 153,59 Mrd. HKD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,67 CNY fest.

