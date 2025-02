BYD Aktie News: BYD am Nachmittag behauptet

BYD im Blick

Die Aktie von BYD zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BYD-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ OTC bei 50,01 USD.

Anleger zeigten sich um 15:43 Uhr bei der BYD-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ OTC-Handel nahezu unverändert bei 50,01 USD. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,00 USD an. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,01 USD nach. Bei 50,48 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 17.151 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,00 USD. Dieser Kurs wurde am 26.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 23,35 USD. Abschläge von 53,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,41 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,73 CNY ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 30.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,35 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,87 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 214,39 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,00 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 31.03.2026.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2024 auf 13,52 CNY je Aktie.

