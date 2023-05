BYD Aktie News: BYD knickt am Vormittag ein

Aktien in diesem Artikel BYD 28,13 EUR

1,53% Charts

News

Analysen

Um 23:20 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 5,4 Prozent auf 29,58 USD ab. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 29,50 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 116.621 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 43,61 USD markierte der Titel am 29.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2022 (21,29 USD). Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 28,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent auf 120.173,61 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 30.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 8,75 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Warren Buffett: Rennen auf dem E-Auto-Markt dürfte keinen klaren Sieger hervorbringen

Bottom-Up-EV-Trend: BYD bringt Billig-Modell für unter 11.000 US-Dollar auf den Markt

Tesla hebt Preise in mehreren Ländern an - Trendwende bei NASDAQ-Titel Tesla?

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com