BYD Aktie News: BYD zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 51,25 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 51,95 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 50,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 7.188 BYD-Aktien.

Am 26.02.2025 markierte das Papier bei 52,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 1,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,35 USD. Dieser Wert wurde am 09.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 54,44 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,41 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,74 CNY je BYD-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BYD am 30.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 4,35 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 214,39 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 172,00 Mrd. HKD umsetzen können.

Die BYD-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von BYD rechnen Experten am 31.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,52 CNY je BYD-Aktie.

