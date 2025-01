BYD Aktie News: BYD am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 34,88 USD abwärts.

Um 15:44 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,0 Prozent auf 34,88 USD ab. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 34,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,33 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 2.290 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,00 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 16,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD ab. Abschläge von 37,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,41 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,72 CNY belaufen.

BYD veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,35 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 214,39 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 24,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,00 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 31.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 13,37 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

