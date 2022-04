BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Um 09:22 Uhr sprang die BYD-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 28,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 28,49 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,87 EUR. Zuletzt wechselten 5.323 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 23.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 22,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,12 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 101,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 CNY gegenüber 0,30 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 66.825,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.575,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.08.2022 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Aktie zu teuer? - Diese drei E-Auto-Aktien bieten laut Analysten eine gute Kaufgelegenheit

BYD-Aktie letztendlich mit Verlusten: Tesla-Konkurrent BYD mit Umsatz- und Gewinnexplosion - Erwartungen der Analysten verfehlt

Ausblick: BYD legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com