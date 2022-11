BYD Aktie News: BYD am Mittag stärker

Das Papier von BYD konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 4,4 Prozent auf 22,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 22,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 16.134 BYD-Aktien.

Am 07.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 41,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 46,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 21,72 Prozent wieder erreichen.

BYD ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,97 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,44 CNY je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 117.080,60 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 54.306,96 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.03.2023 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 1,75 CNY im Jahr 2025 aus.

