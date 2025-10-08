DAX24.602 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,23 +0,8%Gold4.045 +1,5%
Kursverlauf

C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag im Plus

08.10.25 16:10 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die C3ai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 19,33 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
C3.ai Inc
16,66 EUR -0,08 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die C3ai-Aktie sogar auf 19,42 USD. Bei 19,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 172.921 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,07 USD. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 133,16 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit Abgaben von 23,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,50 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

