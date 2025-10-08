C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Mittwochabend tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 19,08 USD.

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 19,08 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 19,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,32 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 586.349 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 136,22 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,90 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.09.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 70,26 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,21 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -1,246 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

