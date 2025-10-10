C3ai Aktie News: Anleger schicken C3ai am Freitagabend ins Minus

Blick auf C3ai-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Zuletzt ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 18,13 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 4,2 Prozent auf 18,13 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 17,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 19,13 USD. Zuletzt wechselten 753.243 C3ai-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 59,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Abschläge von 18,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 70,26 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 87,21 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.net

