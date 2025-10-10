C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von C3ai. Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 19,06 USD. Die C3ai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,13 USD. Bisher wurden heute 198.540 C3ai-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 45,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2024). Mit einem Zuwachs von 136,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,71 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,82 Prozent.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.09.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,246 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

