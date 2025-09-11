DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.905 -0,4%Nas22.118 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.647 +0,3%
C3ai Aktie News: Anleger schicken C3ai am Nachmittag ins Minus

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von C3ai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 16,32 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die C3ai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 16,32 USD ab. Die C3ai-Aktie sank bis auf 16,13 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 16,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 215.921 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.12.2024 auf bis zu 45,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 176,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (14,71 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 9,87 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD im Vergleich zu 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 03.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,250 USD je C3ai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

