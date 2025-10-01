C3ai Aktie News: Anleger greifen bei C3ai am Mittwochnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von C3ai zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 17,37 USD.

Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 17,37 USD. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,51 USD an. Mit einem Wert von 17,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 169.759 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 61,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 18,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

