DAX24.116 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,19 +2,1%Nas22.636 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1755 +0,2%Öl65,42 -2,5%Gold3.877 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Fokus auf Aktienkurs

C3ai Aktie News: Anleger greifen bei C3ai am Mittwochnachmittag zu

01.10.25 16:10 Uhr
C3ai Aktie News: Anleger greifen bei C3ai am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von C3ai zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 17,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
14,69 EUR -0,02 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 17,37 USD. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,51 USD an. Mit einem Wert von 17,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 169.759 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 61,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 18,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung