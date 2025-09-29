C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag nahezu unverändert
Die Aktie von C3ai hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 17,33 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel kam die C3ai-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 17,33 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,50 USD zu. Die C3ai-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,27 USD nach. Bei 17,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 148.494 C3ai-Aktien den Besitzer.
Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 160,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 17,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,50 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,44 Prozent verringert.
Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -1,246 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie
C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben
Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab
Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu C3.ai Inc
Analysen zu C3.ai Inc
Keine Analysen gefunden.