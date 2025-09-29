C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag nahezu unverändert

C3ai im Fokus

Die Aktie von C3ai hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 17,33 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im New York-Handel kam die C3ai-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 17,33 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,50 USD zu. Die C3ai-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,27 USD nach. Bei 17,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 148.494 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 160,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 17,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,50 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,44 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -1,246 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab