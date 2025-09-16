C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Montagnachmittag tiefer

So entwickelt sich C3ai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 17,07 USD abwärts.

Das Papier von C3ai befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 17,07 USD ab. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 16,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,21 USD. Bisher wurden heute 169.124 C3ai-Aktien gehandelt.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 164,03 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab