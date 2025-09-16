C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagabend auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 17,01 USD ab.

Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 17,01 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte C3ai-Aktie bei 16,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 656.865 C3ai-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 164,96 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.09.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 87,21 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 70,26 Mio. USD.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von C3ai wird am 03.12.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab