DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt
Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
C3ai im Fokus

C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit negativen Vorzeichen

01.10.25 20:24 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 17,14 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
14,65 EUR -0,05 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 17,14 USD. In der Spitze fiel die C3ai-Aktie bis auf 17,08 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 515.052 Stück.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 163,03 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 14,15 Prozent Luft nach unten.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 87,21 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -1,246 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung