C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 17,14 USD ab.

Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 17,14 USD. In der Spitze fiel die C3ai-Aktie bis auf 17,08 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 515.052 Stück.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 163,03 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 14,15 Prozent Luft nach unten.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 87,21 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -1,246 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

