C3ai Aktie News: C3ai legt am Freitagabend zu

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Zuletzt stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 16,56 USD.

Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere um 20:07 Uhr 0,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die C3ai-Aktie bei 16,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,38 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 785.236 Stück gehandelt.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 172,24 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 11,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.09.2025 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,50 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -1,250 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab