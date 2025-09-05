DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.847 ±0,0%Nas22.308 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1772 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
Aktienkurs aktuell

C3ai Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit C3ai ein

15.09.25 20:24 Uhr
C3ai Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit C3ai ein

Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 17,39 USD.

C3.ai Inc
Um 20:08 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 17,39 USD nach oben. Bei 17,46 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 16,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 913.263 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.12.2024 auf bis zu 45,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 159,17 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Abschläge von 15,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,50 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,250 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

