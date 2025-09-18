DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.262 +0,3%Nas22.566 +0,4%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.683 +1,1%
C3ai Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von C3ai

19.09.25 20:24 Uhr
C3ai Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von C3ai

Die Aktie von C3ai gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von C3ai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 17,87 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 17,87 USD. In der Spitze büßte die C3ai-Aktie bis auf 17,57 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,02 USD. Bisher wurden via New York 739.826 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Mit einem Zuwachs von 152,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 03.09.2025 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,21 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

