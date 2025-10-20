C3ai Aktie News: C3ai am Montagabend freundlich

C3ai im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von C3ai. Zuletzt sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 18,35 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 18,35 USD zu. Im Tageshoch stieg die C3ai-Aktie bis auf 18,78 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,04 USD. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 453.205 Aktien.

Bei einem Wert von 45,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 145,68 Prozent hinzugewinnen. Am 12.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.12.2025 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je C3ai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

