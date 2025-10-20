C3ai Aktie News: C3ai zieht am Nachmittag deutlich an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 18,68 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,5 Prozent auf 18,68 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die C3ai-Aktie bei 18,75 USD. Bei 18,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 148.181 C3ai-Aktien.

Bei 45,07 USD markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 58,55 Prozent niedriger. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD ab. Abschläge von 21,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

Am 03.09.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 70,26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 87,21 Mio. USD umgesetzt worden.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.12.2025 erwartet.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

