DAX24.292 +1,9%Est505.688 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.995 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,82 -0,9%Gold4.350 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street freundlich -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Kryptokurse am Montagnachmittag Kryptokurse am Montagnachmittag
Nach Kursrutsch durch Trump: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag Nach Kursrutsch durch Trump: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Kursentwicklung im Fokus

C3ai Aktie News: C3ai zieht am Nachmittag deutlich an

20.10.25 16:09 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai zieht am Nachmittag deutlich an

Die Aktie von C3ai gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 18,68 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
15,43 EUR 0,13 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,5 Prozent auf 18,68 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die C3ai-Aktie bei 18,75 USD. Bei 18,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 148.181 C3ai-Aktien.

Bei 45,07 USD markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 58,55 Prozent niedriger. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD ab. Abschläge von 21,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

Am 03.09.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 70,26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 87,21 Mio. USD umgesetzt worden.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.12.2025 erwartet.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung