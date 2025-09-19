C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 17,80 USD abwärts.

Die C3ai-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 17,80 USD. Die Abwärtsbewegung der C3ai-Aktie ging bis auf 17,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,73 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 303.096 C3ai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 153,20 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,71 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 17,36 Prozent wieder erreichen.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 70,26 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 87,21 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von C3ai wird am 03.12.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

