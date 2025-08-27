C3ai Aktie News: C3ai legt am Abend zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von C3ai. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 17,40 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 17,40 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die C3ai-Aktie bei 17,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 321.046 C3ai-Aktien.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 159,10 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2025 Kursverluste bis auf 14,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 28.05.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD gegenüber -0,59 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 108,72 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86,59 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte C3ai am 03.09.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.09.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,603 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

